В протестах «желтых жилетов» во Франции приняли участие 18,6 тыс. человек

Двадцать шестой по счету общенациональный день протестов «желтых жилетов» собрал в субботу 18,6 тыс. участников. Такие окончательные данные сообщило Министерство внутренних дел Франции. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли 1,2 тыс. манифестантов.

«Желтые жилеты», которые проводят свои собственным подсчеты, не согласны с данными полиции. По их мнению, в акциях протеста в субботу по всей Франции принимали участие более 37 тыс. человек.

На прошлой неделе МВД насчитало по стране менее 19 тыс. участников — это был самый низкий уровень активности за все шесть месяцев проведения акций протеста. Сами «желтые жилеты» утверждали, что на улицы и площади городов вышли тогда более 40 тыс. их сторонников.

| 2019-05-11T23:24:20+00:00 12 мая 2019, 00:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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