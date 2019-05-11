В протестах «желтых жилетов» во Франции приняли участие 18,6 тыс. человек

Двадцать шестой по счету общенациональный день протестов «желтых жилетов» собрал в субботу 18,6 тыс. участников. Такие окончательные данные сообщило Министерство внутренних дел Франции. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли 1,2 тыс. манифестантов.

«Желтые жилеты», которые проводят свои собственным подсчеты, не согласны с данными полиции. По их мнению, в акциях протеста в субботу по всей Франции принимали участие более 37 тыс. человек.

На прошлой неделе МВД насчитало по стране менее 19 тыс. участников — это был самый низкий уровень активности за все шесть месяцев проведения акций протеста. Сами «желтые жилеты» утверждали, что на улицы и площади городов вышли тогда более 40 тыс. их сторонников.