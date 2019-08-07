В прошлом месяце Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана

В июле Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 93 млн киловатт/час.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации АО «Коммерческий оператор системы электроэнергии Грузии».

Объем импорта электроэнергии в годовом исчислении увеличился в 81 раз или на 91,86 млн киловатт/час.

С 1 по 5 августа Азербайджан импортировал в соседнюю страну 12,28 млн киловатт/час электроэнергии.

Грузия импортирует электроэнергию из Азербайджана с 1 июля. Резкий рост импорта из Азербайджана связан с низким объемом производства электроэнергии на ГЭС Грузии и увеличением потребления.

| 2019-08-07T12:41:05+00:00 7 августа 2019, 13:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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