В прошлом году денежная масса в обращении увеличилась на 224 млн манатов

В 2018 году Центробанк Азербайджана изъял из оборота 431 миллион банкнот на общую сумму 9,8 млрд манатов, выпустил в оборот 486 миллионов банкнот на 10,1 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В результате денежная масса в обращении в прошлом году увеличилась на 224 млн манатов (2,8%) или на 55 миллионов единиц, составив 8,4 млрд манатов на конец отчетного периода.

По данным на начало года, в Азербайджане на каждые 196 тысяч купюр приходится одна поддельная. В европейской валюте этот показатель составляет 30 тыс., в долларах США – 5 тыс., в российских рублях – 132 тыс. единиц.