В проект военного бюджета США вписали санкции против российских газопроводов

Сенат США включил в проект военного бюджета на 2020 год санкции против участников строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Документ выложен на сайте Комитета по вооружённым делам верхней палаты американского парламента. Ограничения против строителей позволят сохранить энергетическую безопасность Европы, уверены авторы документа. Военный бюджет США обязателен к принятию, сообщает Голос Америки.

Конкретные ограничения не указаны в документе. Ранее сообщалось, что санкции против «Северного потока – 2» включают в себя ограничения в отношении иностранных компаний, которые предоставляют свои суда для укладки труб по дну Балтийского моря. В случае с «Турецким потоком» речь может идти о строителях сухопутной части, так как подводные нитки проекта уже достроены.

Газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» должны быть запущены в 2020 году. С помощью проектов Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину.