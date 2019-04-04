В президентскую гонку в США вступил еще один политик

Конгрессмен Тим Райан, который представляет штат Огайо, заявил, что будет участвовать в президентской гонке 2020 года. Как передает Газета.Ru, об этом говорится в заявлении демократа, опубликованном на его сайте.

По его словам, он решил баллотироваться на пост президента, чтобы уделить внимание экономике, образованию и доступной медицинской страховке.

Он подчеркнул, что много лет наблюдал, как «американская мечта» ускользает от граждан США и решил действовать, чтобы «построить Америку», которую заслуживают американские жители.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

| 2019-04-04T22:03:58+00:00 5 апреля 2019, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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