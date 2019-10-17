В прессу просочилось письмо Трампа написанное Эрдогану

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.

«Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я это могу сделать. Я уже дал вам немного прочувствовать это с пастором Брансоном», — пишет Трамп Эрдогану.

«Не будь упертым парнем. Не валяй дурака», — говорится в письме.

Корреспондент телеканала сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность письма.