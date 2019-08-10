В пресс-службе Горбачёва сказали, что слухи о его «плохом состоянии» немного преувеличены

Новости о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР не являются достоверными. Михаил Горбачёв регулярно приезжает в Международный фонд социально-экономических и политологических исследований и работает над различными проектами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы Горбачёв-фонда Павла Палажченко.

Ранее СМИ со ссылкой на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова сообщили о том, что состояние здоровья первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва в последнее время якобы серьёзно ухудшилось. Отмечалось, что в течение полугода 88-летний политик «практически живёт» в медицинских учреждениях, хоть и старается быть в курсе политической повестки дня.