В префектуре Фукусима впервые после аварии на АЭС открылся пляж

ляж Китайзуми (Kitaizumi) в городе Минамисома близ АЭС «Фукусима-1» открылся впервые с момента аварии в марте 2011 года, сообщает газета Japan Times.
Некоторые районы океана близ этого места хорошо известны любителям серфинга. В день открытия пляжа японская ассоциация серфинга провела соревнование.
«Чтобы развеять вредные слухи (о радиации – ред.) мы попытались сделать этот пляж одним из самых безопасных в Японии… В будущем мы надеемся провести здесь международное соревнование по серфингу», — заявил 49-летний житель города Масахиро Нишизава (Masihiro Nishizawa). Как сообщает издание, он сыграл центральную роль в организации соревнования и в работе над тем, чтобы пляж стал безопасным для посещения жителей.