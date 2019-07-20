В префектуре Фукусима впервые после аварии на АЭС открылся пляж

«Чтобы развеять вредные слухи (о радиации – ред.) мы попытались сделать этот пляж одним из самых безопасных в Японии… В будущем мы надеемся провести здесь международное соревнование по серфингу», — заявил 49-летний житель города Масахиро Нишизава (Masihiro Nishizawa). Как сообщает издание, он сыграл центральную роль в организации соревнования и в работе над тем, чтобы пляж стал безопасным для посещения жителей.