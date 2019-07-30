В преддверии торговых консультаций с США Китай выступил против двойных стандартов

Китайские власти выступают против двойных стандартов, односторонних мер и протекционизма и считают необходимым защищать существующие нормы международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в преддверии начинающегося во вторник 12-го раунда торговых консультаций между Китаем и США, сообщает ТАСС.

«Необходимо в соответствии с общепринятыми в мире правилами защищать многосторонние форматы, повышать уровень представительства развивающихся государств, содействовать доскональной реализации норм международного законодательства, — отметила она. — Международный порядок испытывает на себе давление в условиях возникшей тенденции к усилению однобоких мер, гегемонии и протекционизма отдельных государств».