В преддверии торговых консультаций с США Китай выступил против двойных стандартов

Китайские власти выступают против двойных стандартов, односторонних мер и протекционизма и считают необходимым защищать существующие нормы международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в преддверии начинающегося во вторник 12-го раунда торговых консультаций между Китаем и США, сообщает ТАСС.

«Необходимо в соответствии с общепринятыми в мире правилами защищать многосторонние форматы, повышать уровень представительства развивающихся государств, содействовать доскональной реализации норм международного законодательства, — отметила она. — Международный порядок испытывает на себе давление в условиях возникшей тенденции к усилению однобоких мер, гегемонии и протекционизма отдельных государств».

| 2019-07-30T13:18:23+00:00 30 июля 2019, 14:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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