В преддверии саммита АСЕАН в Бангкоке введены повышенные меры безопасности

По меньшей мере 17 тыс. военнослужащих и сотрудников полиции будут привлечены к обеспечению безопасности саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Восточноазиатского саммита (ВАС), которые пройдут в окрестностях столицы Таиланда 2 — 4 ноября. Об этом сообщили в среду корреспондент ТАСС представители оргкомитета форума.

Как убедился корреспондент ТАСС, повышенные меры безопасности принимаются в наиболее оживленных местах Бангкока: около крупных гостиниц, торговых центров, вблизи основных достопримечательностей города, а также в столичном аэропорту. На всех магистралях, ведущих в мегаполис, установлены блокпосты. Кроме того, действует особая иммиграционная проверка всех въезжающих в страну иностранцев.

Как заверил журналистов вице-премьер Правит Вонгсуван, «Таиланд полностью готов принять такое важное мероприятие». По его словам, «спецслужбы страны на данный момент не получали информации о возможных готовящихся террористических угрозах во время проведения саммитов». Однако власти страны считают, что главная угроза безопасности может исходить от сторонников экс-премьера Таксина Чинавата. Так, десять лет назад во время саммита АСЕАН в городе Паттайя произошли столкновения полиции с демонстрантами, одетыми в красные рубашки.

Именно по этой причине нынешний форум был перенесен в удаленной от города район, где расположен выставочный центр Impact Arena. Как рассказали ТАСС представители оргкомитета, конференц-холл, где пройдут основные заседания, будет полностью блокирован сотрудниками полиции и военнослужащими. В Таиланде 2 ноября открывается саммит АСЕАН, пройдут встречи на высшем уровне лидеров Ассоциации и партнеров по диалогу.

Главным мероприятиям станет ВАС, который по традиции завершает очередной год деятельности АСЕАН, председательство на нем передается следующему по очереди государству. ВАС был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско- Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, статус партнера по диалогу с ней имеют Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.