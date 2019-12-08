В преддверии нормандского саммита Саакашвили выступил в поддержку Зеленского

Экс-президент Грузии и бывший глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили выступил в поддержку главы украинского государства Владимира Зеленского в преддверии встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Саакашвили, если на данных переговорах Украина потерпит поражение, «каждый из нас потерпит поражение вместе с Украиной».

Он также отметил, что понимает мотивацию Зеленского, с которой тот едет в Париж. Саакашвили пояснил, что это мотивация мотивация любого человека, который думает о своей безопасности.

Бывший грузинский лидер призвал всех помолиться за успех украинского государства на переговорах, раскритиковав действия тех украинских политиков, которые собирают людей на «майдане» накануне саммита, для предъявления требований к Зеленскому.

Саммит в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украины должен пройти 9 декабря в Париже. В нем планируется участие лидеров Германии, России, Украины и Франции.