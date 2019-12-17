В преддверии голосования по импичменту Трамп перешел в атаку

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь подверг критике демократов в Палате представителей, собирающихся представить его к импичменту, сообщает Голос Америки.

«Фарс с импичментом – величайшая авантюра в истории американской политики, – написал Трамп в «Твиттере». – СМИ фейковых новостей и их партнер, Демократическая партия, работают сверхурочно, пытаясь как можно больше осложнить жизнь Республиканской партии».

Тем временем Юридический комитет Палаты представителей в понедельник утром опубликовал 658-страничный доклад, в котором подробно излагаются выдвинутые против президента обвинения – в злоупотреблении полномочиями и о воспрепятствовании работе Конгресса.

«Хотя для обоснования импичмента нет необходимости в том, чтобы действия президента Трампа носили характер уголовного преступления, его поведение было преступным», – подчеркивают авторы доклада, настаивая, что президент «предал народ» и должен быть отстранен от должности.