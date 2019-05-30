В праздничные дни железнодорожники будут работать в усиленном режиме

В преддверии праздника Рамазан на железных дорогах страны введен усиленный режим работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с наблюдающимся в праздничные и выходные дни ростом пассажиропотока многие граждане отдают предпочтение именно железнодорожному транспорту, как наиболее комфортному и выгодному средству передвижения.

Коллектив департамента пассажирских перевозок в связи с праздником Рамазан работает в усиленном режиме. Департамент мобилизовал все силы на повышение культуры обслуживания в пассажирских поездах.

В связи с увеличением пассажиропотока к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, обеспечивается прицепление необходимого числа дополнительных вагонов.

Отметим, что продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах – в день, когда их прицепят к составу.