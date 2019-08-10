В праздничные дни в столице осадков не ожидается

Обнародованы погодные условия, которые будут наблюдаться в праздничные дни в Азербайджане.

По сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 11-13 августа в Баку и Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром 11 августа местами вероятны кратковременные дожди.

11 августа сильный северо-западный ветер к вечеру немного утихнет. Порывы ветра — 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, днем в некоторых местах на полуострове достигнет 30-35 м/с. В последующие дни северо-восточный днем сменится на юго-восточный, 3-8 м/с, временами — 10-12 м/с. Температура воздуха 11 августа относительно прохладная, ночью – 20-23 градуса тепла, днем – 24-27 градусов тепла, в последующие дни 28-31 градус тепла.

| 2019-08-10T14:44:32+00:00 10 августа 2019, 15:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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