В праздничные дни в столице осадков не ожидается

Обнародованы погодные условия, которые будут наблюдаться в праздничные дни в Азербайджане.

По сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 11-13 августа в Баку и Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром 11 августа местами вероятны кратковременные дожди.

11 августа сильный северо-западный ветер к вечеру немного утихнет. Порывы ветра — 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, днем в некоторых местах на полуострове достигнет 30-35 м/с. В последующие дни северо-восточный днем сменится на юго-восточный, 3-8 м/с, временами — 10-12 м/с. Температура воздуха 11 августа относительно прохладная, ночью – 20-23 градуса тепла, днем – 24-27 градусов тепла, в последующие дни 28-31 градус тепла.