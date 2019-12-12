В правительстве ФРГ заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока-2»

Правительство Германии капитулировало перед американской стороной из-за скандалов с российским газопроводом «Северный поток-2», рассказал РИА «Новости» официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Утверждается, что изначально канцлер страны Ангела Меркель заявляла, что «Северный поток-2» является экономическим проектом России и Германии, на которое законодательство ЕС влиять не может. Однако после того, как Соединенные Штаты начали связывать газопровод с Украиной и давить на страну, то федеральное правительство подчинилось.

«Федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — подчеркнул Котре.

По его мнению, российской газопровод важен для энергетической безопасности ФРГ. Меркель должна была встать на защиту проекта, но она отступила. В связи с этим депутат считает, что правительство с действующим канцлером во главе больше не в состоянии представлять интересы Германии.