В правила использования государственного флага Азербайджана внесены уточнения

Обновлены требования по правилам использования государственного флага Азербайджана.

В законы «О Государственном флаге Азербайджана» и «О правилах использования Государственного флага Азербайджана» вносятся изменения уточнительного характера, сообщает в пятницу Trend.

В ходе сегодняшнего внеочередного заседания Милли Меджлиса были упразднены первая (утвердить изображение Государственного флага Азербайджана) и вторая (утвердить положение о Государственном флаге Азербайджана) части закона «О Государственном флаге Азербайджана».

Вносится поправка в девятую статью (требования по использованию Государственного флага Азербайджана) закона «О правилах использования Государственного флага Азербайджана».

Согласно поправке, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от их размеров, должны соответствовать требованиям, установленным Конституцией Азербайджана и законом Конституции «Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана».

Вторая часть статьи (при промышленном изготовлении Государственного флага Азербайджана, цветной печати его изображения, должно быть обеспечено соответствие его голубого цвета с цветом Pantone 306C цветного каталога «Panton», красного цвета с цветом Pantone Red 032C, зеленого цвета с цветом Pantone 362C) была исключена.

Поправки утверждены после обсуждений в первом чтении.