В позиции Тегерана по задержанию танкера Grace 1 ничего не изменилось

Тегеран считает незаконным задержание властями Гибралтара иранского танкера Grace 1, несмотря на то, что в четверг судно было освобождено, сообщает ТАСС.

Такое мнение высказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«По факту ничего не изменилось: задержание было на 100% незаконным», — написал в четверг Зариф на своей странице в Twitter.

К своей записи он прикрепил фотографию текста ноты, которую посольство Ирана в Великобритании направило в Форин оффис 29 июля в знак протеста против задержания судна.