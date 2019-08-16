В позиции Тегерана по задержанию танкера Grace 1 ничего не изменилось

Тегеран считает незаконным задержание властями Гибралтара иранского танкера Grace 1, несмотря на то, что в четверг судно было освобождено, сообщает ТАСС.

Такое мнение высказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«По факту ничего не изменилось: задержание было на 100% незаконным», — написал в четверг Зариф на своей странице в Twitter.

К своей записи он прикрепил фотографию текста ноты, которую посольство Ирана в Великобритании направило в Форин оффис 29 июля в знак протеста против задержания судна.

| 2019-08-16T02:19:51+00:00 16 августа 2019, 10:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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