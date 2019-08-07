В последний путь: нужно ли в Баку кладбище домашних животных?

Домашние животные есть у многих, и они воспринимаются владельцами, как члены семьи. Но век питомцев гораздо короче человеческого, и однажды наступает день, когда с ними приходится прощаться навсегда. Для большинства хозяев смерть любимца огромная потеря. Кто-то может закопать его тело, где придется, и забыть о нем. Другим же хочется проводить питомца в последний путь по-человечески, и иметь возможность иногда навещать его могилу. Они считают, что животное, дарившее им любовь многие годы, не заслуживает того, чтобы безымянно покоиться где-то на пустыре.

Во многих странах существуют кладбища домашних животных, но в Азербайджане ничего подобного нет. На вопрос о том, стоит ли организовать его в нашей столице, # ответил глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев.

«Честно говоря, я довольно скептически отношусь к тому, что в нашем городе в ближайшем будущем может быть создано кладбище домашних животных. Тем не менее, уверен, что оно просто необходимо. В Баку немало людей, у которых есть питомцы, и это как кошки и собаки, так и рыбки, попугаи, хомяки и т.д. И когда они умирают, их хозяева сталкиваются с проблемой их захоронения. В Баку стабильно существовали места для таких захоронений, в частности, позади зоопарка, где сейчас парк Деде Горгут. Кто-то хоронит на своих участках, если таковые имеются, кто-то в парках, коих осталось совсем немного, но это неправильно», — говорит он.

По словам зоозащитника, дело не только в санитарной стороне вопроса, хотя и она имеет значение. Например, женщина или престарелый человек не смогут вырыть глубокую могилу. Но важнее все же моральная сторона — участок, на котором похоронено животное кто-нибудь со временем приобретет, его перекопают, и это будет психологической травмой для того, кто знает, что там похоронено его животное.

Мы живем в капиталистическом обществе, где практически все можно купить и продать, но это не значит, что стоит забывать об этических аспектах, о человеческом отношении, говорит А.Гараев. Все, что касается животных, в нашей стране, увы, решается не по-человечески. Это касается и их жизни, и их смерти. Пока не будет уважения к человеческой личности, не будет хорошего отношения и к животным, уверен зоозащитник.

«В ряде государств домашних животных хоронят не на специальных, а на человеческих кладбищах, но не в центре, а по краям. Во многих странах существуют отдельные кладбища для животных.

Хозяева питомцев,- отмечает эксперт,- ставят на месте их захоронения небольшие плиты или таблички, где написаны их клички. Можно захоронить как тело, так и прах, кремировав умершее животное.

Подобное можно, да и, как я сказал выше, нужно сделать и у нас. Не думаю, что целесообразно устраивать частные кладбища для животных, но муниципальное кладбище сделать вполне реально».

Вопросами предоставления мест для захоронения домашних животных должны заниматься муниципалитеты, но они, как говорит А.Гараев, похоже, не способны выполнять функции, которые на них возложены.

«Пусть такое захоронение будет не бесплатным, но и не стоит баснословных денег. Плата должна быть по карману среднестатистическому жителю страны. Конечно, кто-то может сказать, что нецелесообразно выделять место под такое кладбище, и лучше воздвигнуть очередную новостройку. В нынешний период дикого накопления такие разговоры не были бы удивительными. Но кладбище домашних животных приносило бы и определенный доход.

В пригородах Абшерона много пустующих земель, непригодных для сельского хозяйства, скажем, в Гарадагском районе. Почему бы не организовать кладбище для домашних животных там? Но у нас земли скупают, ставят заборы и все».

По словам А.Гараева, за рубежом похоронить питомца на таком кладбище дорого, но многие владельцы к этому готовы. Вообще, как заявил эксперт, когда заводишь животное, надо понимать, что расходов в твоей жизни станет гораздо больше, и хорошо подумать, готов ли ты к ним, после чего принимать решение.

«Например, в США один из знакомых вынужден был отдать 12 тысяч долларов за операцию, которая понадобилась его собаке, попавшей под машину. Это для него были большие деньги, но жизнь его собаки для него оказалась важнее денег. Отношение к животным в США вообще может служить примером для подражания»,- отмечает эксперт.

По его словам, в Баку нет даже ветеринарных клиник, работающих 24 часа семь дней в неделю. А ведь часто животное погибает из-за того, что ему не оказана была своевременная помощь.

«Нередко человек остается ночью с умирающим питомцем на руках, и не знает, что ему делать. Потом он винит себя за то, что не смог спасти своего друга. У нас мало квалифицированных ветеринаров и нормальных ветеринарных клиник, а спрос на них большой. Ветеринары сильно нагружены, и не могут работать сутками. Проблему нехватки таких кадров нужно решать, и чем быстрее, тем лучше»,- сказал А.Гараев.