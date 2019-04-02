В поселке Дигях создан мемориал турецким воинам

На месте девяти безымянных захоронений солдат Кавказской исламской армии на кладбище поселка Дигях Абшеронского района Азербайджана создан мемориал, сообщает агентство Анадолу.
Героические турецкие солдаты отдали свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.
Мемориал турецким воинам создан по распоряжению Исполнительной власти Абшеронского района.
На флагштоках у мемориала развеваются флаги Турции и Азербайджана.
Посол Турции в Баку Эркан Озорал встретился с главой Исполнительной власти Абшеронского района Азербайджана Ирадой Гюльмамедовой.
Гюльмамедова отметила, что Кавказская исламская армия в 1918 году пришла на помощь Азербайджану, избавив народ страны от насилия армян и большевиков. «Поэтому мы посчитали своим долгом отдать дань памяти погибшим турецким воинам», — сказала Гюльмамедова.
Как сказал посол журналистам, больше всего могил турецких воинов за пределами Турции находится в Азербайджане.
«Мы обязаны сделать так, чтобы память о доблестных турецких воинах жила вечно», — сказал Озорал.
Посол посетил кладбище в поселке Дигях и возложил цветы к могилам турецких солдат.