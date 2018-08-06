В Португалии возник пожар в курортном регионе

В Португалии произошел пожар в курортном регионе Алгарве, в результате которого пострадали, по меньшей мере, 44 человека. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает Associated Press.

В частности, указано, что пламя ночью добралось к окраинам города Моншике, что в 250 км к югу от Лиссабона. Агентство гражданской защиты заявило о 44 пострадавших из-за пожара.

Власти заявили, что более 1000 пожарных, 327 транспортных средств и семь самолетов привлекли к борьбе с огнем, который из-за ветра быстро распространился на сухие сосновые и эвкалиптовые леса почти в недоступном горном хребте недалеко знаменитых пляжей курортного региона Алгарве.

При этом шлейфы черного дыма виднелись на пляжах, популярных среди европейских туристов.

Напомним, в Португалии 4 августа стало самым жарким днем ​​за последние 18 лет. В тот день температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию, превысив предыдущий рекорд города в 43 градуса, установленный в 1981 году.

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| 2018-08-06T17:31:33+00:00 6 августа 2018, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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