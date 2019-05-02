В «Порту» не верят в возвращение Касильяса

Голкипер «Порту» Икер Касильяс, вероятно, будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа, который случился у него 1 мая.

Как сообщает Marca, в португальском клубе считают, что 37-летний футболист уже не вернется на поле. При этом в «Порту» уверены, что испанец вернется к нормальной жизни.

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает. У футболиста остался еще год контракта с клубом.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года.

| 2019-05-02T19:00:09+00:00 2 мая 2019, 22:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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