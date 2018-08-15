В порту Мальты пришвартовалось судно Aquarius с мигрантами

Как сообщает газета, после прибытия мигранты были зарегистрированы и отправлены на медицинский контроль. Планируется, что они будут направлены в приемный центр в мальтийском городе Марса, а затем распределены по странам, согласившимся их принять, среди которых Франция, Германия, Люксембург, Испания или Португалия.В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.

Судно Aquarius с 141 мигрантом на борту прибыло в среду в порт Мальты после пяти дней нахождения в международных водах из-за отказа ряда средиземноморских стран принимать его в своих портах, сообщает газета Times of Malta.