В порт Батуми вошел американский ракетный эсминец Porter

Американский ракетный эсминец USS_Porter_(DDG-78) во вторник вошел в грузинский порт Батуми, сообщило посольство США в Грузии.

«Американский морской корабль USS Porter вошел в Батуми. Визит подтверждает сотрудничество между Грузией и США путем содействия миру и стабильности в регионе», — говорится в сообщении посольства.

Этот же эсминец 13 октября заходил в порт Одессы.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса Arleigh Burke ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».

Управление вооружением корабля осуществляет система «Иджис». В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите. (РИА Новости)