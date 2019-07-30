В пороховницах Моуринью еще полно пороха

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Жозе Моуринью рассказал о перспективах продолжения карьеры. Он отметил, что все еще полон любви к футболу и жажды к победам, сообщает sport24.ru.

— Впервые у меня появилось время подумать обо всем. Я не был безработным на начало августа уже больше 20 лет. Я смог все хорошенько проанализировать. И я чувствую, что еще полон огня. Друзья говорят наслаждаться свободным временем. Если честно, у меня это не получается. Я недостаточно счастлив, чтобы им наслаждаться.

— Я скучаю по футболу, у меня еще есть порох в пороховницах. Зе должен быть Зе до последнего своего дня. Но до этого еще долго, поскольку мой следующий шаг будет для меня как первый. У меня нет ощущения, что следующий год в качестве тренера позволит мне накопить титулов и станет лишь очередным в карьере. Нет, это история, экспонат для музея. Мое будущее начнется в день, когда будет принято решение возглавить новый клуб, — цитирует Моуринью Sky Sports.

Как утверждает источник, Моуринью отказался от предложения из Китая в размере 88 млн фунтов за весь срок контракта. Португальский специалист намерен продолжать работать в Европе, несмотря на то, что его соглашение с китайским клубом стало бы крупнейшим в истории.