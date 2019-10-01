В Польше завершается строительство базы ПРО США

Вблизи поселка Редзиково на севере Польши завершается строительство американской базы наземной противоракетной обороны (ПРО) системы «Иджис» (Aegis Ashore), сообщает в понедельник специализированное издание Defense Blog.

На базе будут размещены пусковые установки самых современных американских противоракет SM-3. Предполагается, что обслуживать их будут не менее 500 американских военных.

По данным издания, завершающий этап работ на объекте на днях проинспектировал глава Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал ВМС США Джон Хилл. (interfax.ru)

| 2019-10-01T00:26:05+00:00 1 октября 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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