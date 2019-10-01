В Польше завершается строительство базы ПРО США

Вблизи поселка Редзиково на севере Польши завершается строительство американской базы наземной противоракетной обороны (ПРО) системы «Иджис» (Aegis Ashore), сообщает в понедельник специализированное издание Defense Blog.

На базе будут размещены пусковые установки самых современных американских противоракет SM-3. Предполагается, что обслуживать их будут не менее 500 американских военных.

По данным издания, завершающий этап работ на объекте на днях проинспектировал глава Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал ВМС США Джон Хилл. (interfax.ru)