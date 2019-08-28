В Польше ввели режим террористической опасности в связи с визитом Трампа

Режим террористической опасности введен в Польше в связи с визитом президента США Дональда Трампа, сообщает Правительственный центр безопасности.

Трамп посетит Польшу 31 августа – 2 сентября и примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Кроме Трампа в Варшаву приедут руководители 20 государств.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал указ № 141, вводящий первый уровень опасности ALFA и первый уровень опасности ALFA-CRP на территории Польши», — говорится в сообщении.

Оба уровня опасности будут действовать с полуночи 28 августа до 3 сентября.