В Польше Верховный суд приостановил скандальный закон о правосудии

Верховный суд Польши приостановил действие нового закона о выходе на пенсию судей старше 65 лет, пока Суд ЕС не примет решение о правомерности этого требования закона. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает Euractiv.

Отмечается, что Верховный суд обратился в Суд ЕС с просьбой разъяснить, нарушает ли новый закон нормы Европейского Союза. До получения ответа суда власти Польши не имеют права выполнять новый закон, а судьи, которым приказано выйти на пенсию, смогут работать дальше.

«У Верховного суда есть сомнения, и он сообщил о них внешнему независимому органу, который был образован в соответствии с договором для решения таких сомнений», — заявили в Верховном суде Польши.

В то же время, администрация президента Польши немедленно ответила, что приостановка не имеет юридических оснований и никоим образом не влияет на президента или любые другие органы власти.

Напомним, согласно новому закону, в этом месяце 22 судей Верховного суда были отправлены на пенсию раньше. Председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф отказалась уходить в отставку и выполнять спорный закон.

Напомним, ЕС ввел санкции против Польши из-за реформы судопроизводства. В Евросоюзе считают, что новые законы позволят президенту иметь влияние на судей.

35 просмотров