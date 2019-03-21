В Польше назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года. Как заявил в среду Польскому агентству печати (PAP) представитель президента Польши Кшиштоф Щерский, логика российского внешнеполитического ведомства представляется властям республики «проблематичной», сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Польша направила приглашения на связанные с годовщиной мероприятия только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина). В Президентском дворце подчеркнули, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, «принималось исходя из современных, а не исторических реалий». В распространенном в среду комментарии МИД РФ указал, что организаторы этих мероприятий игнорируют историческую логику, действуя вопреки «бесспорно решающему вкладу нашей родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков».

«Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной», — заявил Щерский. По его словам, приближающаяся годовщина «пройдет в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает в тесном сотрудничестве на благо мира, основанного на соблюдении международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности». «Нарушение этих правил было чертой агрессоров 1939 года, и остается самой большой угрозой для мира сегодня», — добавил представитель президентского дворца.