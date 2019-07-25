В Польше назвали причину по которой не пригласили Путина на годовщину начала Второй мировой

Пресс-служба президента Польши сообщила, что на годовщину начала Второй мировой войны были приглашены исключительно лидеры стран НАТО, ЕС и Восточного партнерства, сообщает «Польское радио».



«Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что будет присутствовать на памятных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Для нас важно, чтобы в мероприятиях приняло участие как можно больше представителей других государств, наших ближайших союзников», — заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальский, добавив, что речь идет о лидерах стран Европейского союза и НАТО.

На вопрос о приглашении для президента России Блажей Спихальский ответил, что Владимир Путин не является ни лидером страны ЕС или НАТО, ни главой государства — члена Восточного партнерства, отметив, что именно «эти страны приглашены Польшей, а потому приглашение просто не прислали».

Ранее польские власти заявили о том, что присутствие Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, «неуместно».

Вице-премьер Польши Яцек Сасин назвал российского президента «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении своих соседей».