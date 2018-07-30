В Польше хотят подсчитать военные потери, нанесенные СССР

В Сейме Польши заявили о необходимости подсчета военных потерь страны, причиненных советской Россией. О такой инициативе рассказал депутат правящей партии Польши Право и справедливость Аркадиуш Мулярчик в интервью польским СМИ.

«Я считаю, что во время следующего созыва Сейма следует подготовить отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их выполнением, потому что нынешняя Россия — это страна, которая не соблюдает международное право и порядок. Но такой отчет нужен», — заявил депутат.

Мулярчик также занимается вопросом получения репараций от Германии в связи с ущербом, который страна понесла из-за действий нацистов.

По его словам, сейчас идет работа над отчетом по военным потерям, причиненным нацистской Германией.

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