В Польше число жертв взрыва на шахте возросло

Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до двух, передает РИА Новости.

«Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть», – сообщил директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон.

Ранее спасателям удалось обнаружить троих горняков. Двое из них были живы, один погиб.

Напомним, утром 5 мая в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Его сила, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера.

В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.

Корреспондент.net

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| 2018-05-07T01:36:56+00:00 7 мая 2018, 06:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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