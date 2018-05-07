В Польше число жертв взрыва на шахте возросло

Число погибших при взрыве в шахте на юге Польши увеличилось до двух, передает РИА Новости.

«Спасатели добрались до шахтера, который был зажат между трубопроводами. Врач констатировал его смерть», – сообщил директор Ястемжской угольной компании Даниель Озон.

Ранее спасателям удалось обнаружить троих горняков. Двое из них были живы, один погиб.

Напомним, утром 5 мая в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Его сила, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера.

В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.

Корреспондент.net

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