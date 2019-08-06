В полночь завершается выбор специальностей по приему в вузы на степень бакалавра

Сегодня в 23:59 завершается процедура выбора специальностей по приему в вузы по степени бакалавра.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, в общей сложности к выбору специальностей допущены 46 814 абитуриентов, в том числе 15 101 – в первой группе, 10 166 – во второй, 17 465 – в третьей и 4 082 абитуриента – в четвертой группе специальностей, набравшие 150 и более баллов. В пятой группе допущены к выбору специальностей 5 163 абитуриента. Также для поступления в вузы прошли регистрацию 14 615 суббакалавров.

По информации на 6 августа, по специальностям первой-пятой групп подтвердили свои заявления 57 062 абитуриента (в том числе 10 915 суббакалавров).

«Напоминаем абитуриентам (суббакалаврам), что в конкурсе смогут принять участие только те, кто подтвердил свои заявления», — сообщили в ГЭЦ.