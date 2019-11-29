В полиции Лондона объяснили отказ провести расследование против принца Эндрю

Представители полиции Лондона назвали причины, по которым в 2016 году было принято решение не проводить полное расследование обвинений, выдвинутых против члена британской королевской семьи, принца Эндрю, герцога Йоркского, по делу покойного американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, сообщает Голос Америки.

В четверг представитель полиции подтвердил, что в 2015 году полицейским поступила жалоба от женщины, утверждавшей, что она стала жертвой торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Автором жалобы была американка Вирджиния Робертс Джуффр. Она обвинила финансиста Джеффри Эпштейна в том, что тот содержал ее в качестве секс-рабыни, и что с 2001 года ее трижды принуждали к сексу с принцем Эндрю, причем один из инцидентов произошел в Лондоне. По словам женщины, она была несовершеннолетней в тот момент, когда ее впервые принудили вступить в связь с принцем, являвшимся другом Эпштейна.

Глава столичной полиции Алекс Мюррей заявил, что в 2016 году полиция, внимательно рассмотрев все обстоятельства и проконсультировавшись с прокуратурой, пришла к выводу, что Джуффр обратилась с обвинениями не по адресу.

«После получения юридической консультации, стало ясно, что любые расследования по делу, связанному с торговлей людьми, будут по большей части сосредоточены на действиях и отношениях вне пределов Великобритании», — сказал Мюррей. По его словам, полиция Лондона была «неподходящей инстанцией» для проведения расследования.

59-летний принц Эндрю неоднократно отрицал все обвинения.