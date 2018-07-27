В поисках лучшей жизни …

По официальной статистике на 2017 год, за 27 лет для постоянного проживания Азербайджан покинуло больше людей, нежели приехало в страну.

В таблицах Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики видно, в частности, что если с 1990 года в Азербайджан прибыло 283 600 человек, которые планировали навсегда поселиться в республике, то за этот же период территорию государства покинули 453 800 человек.

Часть из покинувших территорию Азербайджана лиц, посчитав себя в небезопасных условиях, выезжают из страны с целью просить политическое убежище в странах Европы. Правда, на днях вышла проблемка. Одна из стран-фаворитов для азербайджанских мигрантов — Германия, вдруг решила депортировать 32 граждан Азербайджана.

Как сообщили из Государственной Миграционной Службы, «согласно договору о реадмиссии незаконно проживающих лиц, заключенному между Азербайджаном и Европейским союзом, а также аналогичному договору между Азербайджаном и Швейцарией, соответствующие органы ФРГ и Швейцарской Конфедерации чартерным рейсом отправили в Азербайджан 32 человека».

Что же ожидает лиц, которые возвращены на родину согласно договору о реадмиссии?

По словам проживающего в Германии руководителя интеграционного центра “Legat” Аловсата Алиева, самое главное — это обеспечить безопасность возвращенных граждан. “В соответствии с договором о реадмиссии, правительство Азербайджана обязано защищать права, а также обеспечить этих лиц работой. А тем, кто нуждается, необходимо предоставить место проживания».

Как сообщили из ГМС, только один человек, возвращенный на территорию Азербайджана– Синан Байрамзаде был задержан сотрудниками МВД. “Он находился в международном розыске”, — заявили из госструктуры.

Аловсат Алиев считает, что задержание Байрамзаде противоречит договору. “Если этот человек находился в розыске, то власти Германии не имели права его возвращать”.

Все остальные “возвращенцы” переданы родственникам.

А есть и такие, которые в Азербайджан уже не вернутся никогда, либо приедут, но уже имея гражданство другой страны. Например, России.

Так, в прошлом году 10394 азербайджанца приняли гражданство России.

Один из них — Эльхан Сулейманов. Бывший гражданин Азербайджана говорит, что уехал из страны по ряду причин. “Я получил высшее образование в России. Хотел вернуться на родину, работать на благо народа и страны. Имея диплом почетного российского ВУЗа, я не то, что не смог найти достойную работу, я еще столкнулся с такой проблемой, как требование нострифицировать свой диплом. А в министерстве образования у меня за эту простую процедуру потребовали несколько тысяч манат. А почему я должен платить, за полученные знания, за то, что учился и закончил ВУЗ? Но не в этом суть. На работу по профессии я устроиться не мог, все, что мне предлагали в компаниях по трудоустройству, поработать официантом, кассиром, или занять другую низкооплачиваемую вакансию. Уехал обратно в Россию. Спокойно работаю, меня здесь ценят, платят неплохо. Да и морально, мне так легче. Женился здесь. У меня подрастает ребенок. Пользуюсь всеми льготами, как остальные граждане России”, — подытожил бывший гражданин Азербайджана.

Как пояснил член Меджлиса партии “Реал”, правовед Эркин Гадирли, в основном из Азербайджана уезжают те, кто не видит смысла оставаться в стране. Они бегут за хорошим образованием для себя или своих детей, возможностью построить карьеру, а некоторые не гнушаются прибегать к нечестным методам. “ Разумеется, мы понимаем, что это происходит из-за нынешней политической системы в стране. Но, большинство людей, которые уезжают из страны, не задаются этим вопросом. И, когда им говоришь: лучше объединиться и работать над ситуацией в стране, эти убеждения на них не действуют. У нас нет права их осуждать. Они едут за лучшей жизнью. Уезжая, надеются, что попадут в лучшие условия, чем здесь, в Азербайджане. Мотивы у всех людей разные. Естественно, среди уезжающих есть и те, кого преследуют. В общем количестве желающих или уже уехавших лиц, действительно преследуемых по политическим мотивам, не так много. Больше делают вид, что их преследует. Они различными незаконными или нечестными методами добывают какие-то справки, документы, ходят на митинги, фотографируются с известными представителями оппозиции или людьми, которых ранее преследовали, например, бывшими политзаключенными. Потом эти фотографии используют, если не как доказательства, хотя бы как убеждающие факты, мол, из-за моего общения с этими лицами, меня преследуют. К сожалению, такие люди тоже есть”.

Но среди жителей соседних стран есть и такие, кто мечтает попасть в Азербайджан. В таких случаях понимаешь, что в нашей стране лучше, чем в Туркменистане, Афганистане. “Очень ироничная ситуация: одни хотят уехать, а другие приехать к нам”, — отмечает эксперт.

Правовед также отмечает, что выбор страны, в которую направится азербайджанец, тесно связан с несколькими факторами: “Языковой барьер, наличие друзей и родственников, навыки и умения определяют, в каком направлении поедет азербайджанец. Те, кто знают только русский язык, едут в Россию, Украину, Беларусь, Грузию. На самом деле, в России происходит та же ерунда, что и у нас: коррупция, незаконные аресты, нечестные суды и так далее. Но, страна большая, возможностей, естественно, больше. К тому же, уезжающие в Россию, в основном, занимают торговую нишу. Конкуренция с местным населением не такая высокая. Поэтому, заработать определенное количество денег там можно. Есть такие, которые уезжают в Турцию. В основном это те граждане, которые учились там или в турецких образовательных учреждения в Баку. Эти турецкие школы успели вырастить целое поколение, хотя сейчас уже все закрыты. Эти люди ищут возможность продолжить образование или построить карьеру там. А те, кто поамбициознее и владеют европейскими языками, едут в более благополучные страны: Британию, Францию. Германию, даже в Австралию. Очень многие заполняют анкету, в надежде выиграть Green Card и уехать в Америку. Это тоже сам по себе показатель”.

По словам Э.Гадирли, мигрируют не только граждане из стран постсоветского пространства. “Люди уезжают и из благополучных стран. Например, недавно в New York Times была статья о трудовых мигрантах из Франции в США. Едут в основном молодые ученые, оказывается, построить карьеру в США легче, чем во Франции. Так что причины у всех разные — цель одна», — подытожил Эркин Гадирли.

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