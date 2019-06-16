В подвешенном состоянии

Бездомные животные, да и те, что имеют хозяев, порой подвергаются жестокому обращению, попадают в опасные ситуации, а потому нуждаются в защите и спасении. Во многих странах эта функция возложена на так называемую зоополицию – специальные подразделения при МВД.

О том, кто должен заниматься данным вопросом в Азербайджане # рассказал глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев.

– При обнаружении фактов жестокого обращения с бездомными кошками и собаками, неравнодушные граждане обращаются в полицию. Насколько эффективно расследуются такие случаи?

– У наших полицейских на сегодняшний день нет навыков ведения дел, касающихся жестокого обращения с животными. Для этого необходимо проводить различные семинары, тренинги. Наша полиция не имеет экспертов, чтобы квалифицировать нарушения в отношении животных. Например, водители часто сбивают животных и оставляют их умирать, но никто их за это не привлекает к ответственности. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы сотрудничали в таких вопросах с организациями, непосредственно занимающимися защитой прав животных. Но это не делается, и такая возможность пока даже не обсуждается.

Полиция не готова к такой работе, потому большинство случаев остаются безнаказанными, и количество фактов жестокости по отношению к бездомным животным растет как снежный ком. Каждый год их становится больше на 30%. Правоприменительная практика оставляет желать лучшего. На такие дела смотрят сквозь пальцы. Занимаются ими только если речь о действительно вопиющем факте жестокости, все было снято на камеру, попало в социальные сети и получило большой общественный резонанс. Тогда полицейские, чаще всего, находят виновников и наказывают их, но речь о единичных случаях.

– Почему, на ваш взгляд, это происходит?

– Одна из проблем в том, что не всегда понятно, что подпадает под это самое понятие «жестокое обращение», а все из-за отсутствия законодательной базы, и, в первую очередь, закона о защите животных. Если собаку привяжут к едущему грузовику и это кто-то другой снимет на камеру, то будут предприняты меры. А если собаку оставят в жару в закрытой машине, где она умрет от перегрева, никто из полицейских не посчитает это жестоким отношением. В другой стране представитель органов правопорядка, выбил бы окно в машине и спас собаку, увидев подобное. В другой… но не в нашей…

Жестокое обращение с животными — это не только жестокое обращение с кошками и собаками, как считают многие. Речь и о сельскохозяйственных животных, и о животных, задействованных в индустрии развлечений, и о животных в зоопарках. В 2010 году наша организация подготовила проект такого закона. Мы работали по этому поводу с Министерством экологии, чьи сотрудники вели консультации с нашими юристами. Были сделаны поправки, а потом все утихло по непонятным причинам. Прошло уже много лет, а никаких подвижек в этом вопросе нет. А ведь Азербайджан принял на себя обязательства в 2007 году в рамках подписания конвенции по защите животных. Да, наша страна идет по пути гуманизации, но этого недостаточно.

– Какая структура должна нести ответственность за защиту таких животных в нашей стране?

– Это очень специфический вопрос, чаще всего находящийся вне сферы деятельности полиции. В какой-то мере сотрудников МВД можно понять, они занимаются многими вопросами, и для них важнее преступления против человека, экономические преступления и т.д. Но никто не думает о том, что преступления по отношению к животным, завтра отразятся и на людях. Большинство маньяков начинали свою серию убийств как раз с истязания животных. Если будет закон о защите животных, правоохранительные органы вынуждены будут его выполнять. Будут внесены коррективы в Уголовный и Административный Кодекс. В России такой закон тоже долго не принимали, но наконец, приняли.

У Минэкологии тоже много других дел — защита диких животных, лесов, проблема загрязнения воздуха и пр. Даже если они штрафуют и дело доходит до суда, многие нарушители не выплачивают штрафы. Ветеринарное управление Минсельхоза также занимается другими вопросами. Защита животных осталась между ведомствами, но ответственность за исполнение никто на себя не берет. При подписании Конвенции по защите домашних животных наша страна до сих пор не обозначила орган, отвечающий за имплементацию этой конвенции. Этот вопрос с правовой точки зрения завис.

— Может ли неправительственный сектор взять на себя эти функции?

— Государство может обратиться к частному сектору, неправительственным организациям с госзаказом, и в рамках контракта передать им свои полномочия в деле защиты прав животных. Так, в Великобритании эта роль возложена на Королевское общество защиты животных, у которого есть инспекция по защите животных. Они могут штрафовать нарушителей, передавать дела в суд. Задача инспектора – оценить ситуацию, а потом передать дело в суд. Он является промежуточным звеном, помогающим освободить от этой работы сотрудников МВД. Если по отношению к животному совершаются недопустимые действия, инспектор имеет право конфисковать его до решения суда. Почему бы и нам не сделать что-то подобное? Но государство должно выделять на это средства. У нас есть группа общественных инспекторов, но нет законного основания деятельности, они не могут штрафовать нарушителей, отбирать животных у жестоких хозяев.

— В России недавно заработала первая горячая линия по защите животных, нужно ли что-то подобное и у нас?

— Горячая линия должна быть при определенной структуре, которая будет доводить преступления до наказания. В Индии есть министерство защиты животных. Нужно и у нас учредить если не министерство, то агентство, которое бы занималось именно этим вопросом. У нас же пока не то что горячей линии, даже круглосуточной ветеринарной помощи нет. На каждом участке опасной дороги должны быть номера телефонов, куда можно обратиться, если сбил животное. Нет в Азербайджане и ветеринарной скорой помощи. Человек, сбивший животное, вынужден сам его транспортировать. В сфере защиты животных в нашей стране вообще существует много белых пятен.