В подчинении посольства Азербайджана в Германии создается Центр культуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Центра культуры в подчинении посольства Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия.

Цель заключается в расширении пропагандистской работы о внутренней и внешней политике, культуре, истории, социально-экономическом развитии, научно-техническом и туристическом потенциале.

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры, связанные с обеспечением деятельности Центра культуры.

| 2019-07-11T21:22:58+00:00 11 июля 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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