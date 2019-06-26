В Петербурге азербайджанец обокрал земляка на 2,5 миллиона

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли крупную кражу, жертвой которой стал 59-летний бизнесмен, уроженец Азербайджана. Об этом сообщает издание neva.today.

По словам потерпевшего, ночь на 23 июня он провел в ресторане японской кухни на Петровской набережной в Петроградском районе.

Предприниматель распивал алкоголь со своим земляком, которого знал не слишком хорошо. Покинув заведение около 3:30 (04:30 по бакинскому времени — ред.), кавказец обнаружил, что у него пропали деньги, мобильный телефон и золотое кольцо с драгоценными камнями. Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей (около 68 тыс. манатов — ред.).

Вычислить подозреваемого удалось при помощи украденного гаджета. Им оказался 40-летний приезжий из Азербайджана, безработный. Задержали его ночью 25 июня у Дворцовой пощади.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Расследование продолжается.