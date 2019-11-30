В первый день зимы ожидается 18 градусов тепла

30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер сменится в дневные часы временами усиливающимся северным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 8-10, днем — 12-15, в Баку ночью — 8-10, днем — 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 мм до 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем — 60-65%.

В районах Азербайджана без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах временами дожди, в горах снег.

В утренние часы местами туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью 4-9, днем — 13-18, в горах ночью — 0-4, днем — 4-9 градусов тепла.