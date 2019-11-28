В первых числах декабря Баку посетит Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Баку 2-3 декабря с официальным визитом, предусмотрена встреча с высокопоставленными лицами в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«2-3 декабря в соответствии с имеющейся договоренностью министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Баку с официальным визитом», — заявила М.Захарова.

По ее словам, программой пребывания главы российского внешнеполитического ведомства предусмотрены встречи с руководством страны, а также переговоры с министром иностранных дел Азербайджана.

«Будет продолжен диалог по ключевым вопросам развития двусторонних отношений — в политической, экономической, гуманитарной сферах. Также планируется подписать план консультаций внешнеполитических ведомств на 2020 год», — добавила М.Захарова.