В первом туре президентских выборов в Алжире победил экс-премьер Алжира

Экс-премьер Алжира Абдельмаджид Табун выигрывает выборы в первом туре, который состоялся 12 декабря, набрав абсолютное большинство голосов, сообщила избирательная комиссия страны в ходе пресс-конференции в пятницу.

По данным избиркома, Табун набрал более 58% голосов избирателей. Таким образом, второй тур голосования не понадобится.

«Я поздравляю кандидата Абдельмаджида Табуна с победой в ожидании объявления окончательных итогов голосования», — сказал глава избирательной комиссии Мухаммед Шарфи.

По данным алжирского избиркома, в голосовании приняли участие чуть более 39% избирателей. (РИА Новости)

| 2019-12-13T16:04:27+00:00 13 декабря 2019, 18:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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