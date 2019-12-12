В Перу захватили подлодку с двумя тоннами кокаина на пути в Мексику

Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом «Андском наркотреугольнике», в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.(РИА Новости)