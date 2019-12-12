В Перу захватили подлодку с двумя тоннами кокаина на пути в Мексику

Патрульный катер доставил в среду вечером на базу ВМС Перу в Паите полупогружное судно с двумя тоннами кокаина, задержанное в субботу в 180 милях от берега с четырьмя членами экипажа.
«Четверо задержанных в ходе операции будут доставлены в Лиму, равно как и две тонны кокаина. Субмарина останется в распоряжении ВМС для детального исследования», — сообщил прокурор Хорхе Чавес Кортина, слова которого приводит издание Comercio.
По словам Чавеса, подлодка была загружена в мангровых лесах на юге Эквадора, что говорит о слабой бдительности властей соседней страны.