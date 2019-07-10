В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод

Неизвестные повредили самый длинный в Перу нефтепровод Norperuano, из-за чего произошел разлив сырья. Об этом сообщае ТАСС со ссылкой на компанию Petroperu.

«Согласно результатам проверки трубопровода, в этом секторе не было выявлено аномалий, так что вариант, что причиной произошедшего стал структурный сбой, исключен», — отметили в компании.

По ее данным, разлив нефти был выявлен вблизи реки Ньева в провинции Багуа. К месту происшествия была направлена бригада специалистов, которая занимается устранением последствий.

«К настоящему моменту не удалось установить количество разлившейся нефти», — добавили в компании. При этом Petroperu отметила, что подача нефти по Norperuano была приостановлена 5 июля из-за акции протеста представителей коренных народов, которые захватили одну из станций компании.