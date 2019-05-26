В Перу один человек погиб в результате землетрясения View Larger Image Один человек погиб и 11 пострадали в результате землетрясения в Перу, сообщает Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN) в Twitter. Ранее сообщалось о шести пострадавших. Редакция| 2019-05-26T22:04:23+00:00 26 мая 2019, 22:39| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Землетрясение в Перу привело к разрушениямЧрезвычайная ситуация или почему сгорел «Diqlas»?Число погибших в результате наводнений в Иране…Как старые проблемы решать по-новому? В рубрике Коломойский предложил Зеленскому объявить в Украине дефолт Gallery Коломойский предложил Зеленскому объявить в Украине дефолт 26 мая 2019, 22:58 Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо Gallery Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо 26 мая 2019, 22:20 Пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге Gallery Пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге 26 мая 2019, 21:59 Переутомление и игроманию ВОЗ признала болезнями Gallery Переутомление и игроманию ВОЗ признала болезнями 26 мая 2019, 21:39 Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии Gallery Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии 26 мая 2019, 21:19