В Перу один человек погиб в результате землетрясения

Один человек погиб и 11 пострадали в результате землетрясения в Перу, сообщает Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (COEN) в Twitter.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
| 2019-05-26T22:04:23+00:00 26 мая 2019, 22:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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