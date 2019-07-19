В Пентагоне заявили, что приобретение Индией С-400 представляет некоторые проблемы

Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон назвал проблемой приобретение Индией у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Как передает ТАСС, с таким заявлением он выступил в четверг на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция ведется на сайте организаторов форума.

«Индия — крупнейший покупатель и крупнейший обладатель военно-транспортных самолетов C-17 в мире, за исключением США», — отметил Дэвидсон, подчеркнув также, что на вооружении у Индии стоят помимо прочего американские самолеты P-8 Poseidon, C-130 Hercules, вертолеты AH-64 Apache и другие единицы военной техники.

«Это помогает сближать тактические подходы и доктрины, и это будет способствовать развитию наших отношений», — подчеркнул он отвечая на вопрос о развитии стратегического партнерства между Вашингтоном и Нью-Дели.

«Безусловно, стоит вопрос покупки С-400, мы ведем диалог по этому поводу, — подчеркнул Дэвидсон. — Это представляет определенную проблему, мы продолжаем вести диалог по этому поводу, но они намерены сделать это». По словам главы Индо-Тихоокеанского командования США, покупка российской ЗРС невыгодна для Индии, потому что американское оборудование «намного лучше проявляет себя в контексте совместимости и взаимозаменяемости».