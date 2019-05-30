В Пентагоне заявили, что покупка Турцией С-400 грозит последствиями для НАТО

Завершение сделки по приобретению Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет иметь катастрофические последствия для обеспечения обороны НАТО. Об этом заявила в четверг и. о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

«Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35 (программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения — прим. ТАСС), это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса», — сказала она.

| 2019-05-30T22:41:41+00:00 31 мая 2019, 05:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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