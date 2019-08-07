В Пентагоне заявили, что ИГ находится в процессе возрождения в Сирии

Террористическая группировка «Исламское государство» укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии. Соответствующее утверждение содержится в обнародованном во вторник докладе генерального инспектора Министерства обороны США, готовящего регулярные отчеты о ходе операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve), которую проводят в Ираке и Сирии силы коалиции.

«Несмотря на то, что территориальный «халифат» был потерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии», — подчеркивается в документе. Квартальный доклад охватывает период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года. «Сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки, доступной силам партнеров [США] в Сирии, в тот самый момент, когда им необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ», — отмечает генинспектор Пентагона Гленн Файн.(ТАСС)