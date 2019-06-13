В Пентагоне считают, что за атаками на танкеры в Оманском заливе может стоять Иран

Власти США полагают, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе, «весьма вероятно», может лежать на Иране. Об этом в четверг телеканалу CBSзаявил в четверг представитель Пентагона.

«Весьма вероятно, что Иран вызвал эти нападения», — приводит его слова телеканал. При этом представитель американского оборонного ведомства назвал «явно ложными» заявления о спасении иранскими экстренными службами 44 моряков, добавив, что американский эсминец Bainbridge взял на свой борт более 20 членов экипажа танкеров.

Как пишет CBS, в Пентагоне также не смогли подтвердить, что суда подверглись торпедной атаке, и отметили, что любые ответные действия со стороны США будут зависеть от обнаружения доказательств, указывающих на причастность Ирана, а также от позиции других стран региона.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства Reuters, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.
| 2019-06-13T21:41:36+00:00 13 июня 2019, 23:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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