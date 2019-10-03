В Пентагоне считают, что США должны поставить Украине дополнительные комплексы Javelin

Соединенные Штаты должны поставить Украине дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Как сообщил у себя в Twitter журналист газеты Washington Post Дэн Ламот, такое мнение выразил в четверг главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.

«На данный момент это мой военный совет», — приводит Ламот слова Уолтерса.

В среду агентство Bloomberg сообщало, что Конгресс США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $39 млн.

Министерство обороны Украины 13 сентября, отвечая на информационный запрос агентства УНН, сообщило о планах начать закупки Javelin в США по прямой программе уже в этом году. Сколько комплексов планирует приобрести Киев, не анонсировалось. В начале августа украинская сторона обратилась к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. При этом американский дипломат уточнил, что Киев хотел бы получить больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.