В Пентагоне отметили важность предоставления военной помощи Украине

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что считает важной дальнейшую военную помощь Украине.

«США решили помочь (Украине) деньгами, консультациями, тренировками, персоналом, оборудованием. Мы делали это на протяжении двух администраций, и мы продолжаем это делать. Я думаю, важно продолжать помогать Украине поддерживать ее свободный и суверенный статус», — сказал Милли в интервью ABC.

Предполагаемая задержка помощи летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президенту Дональду Трампу. Демократы предполагают, что президент Дональд Трамп ставил условием предоставления помощи, чтобы Киев начал расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает. (РИА Новости)