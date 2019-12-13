В Пентагоне не спешат делать вывод о том, кто сбил американский беспилотник в Ливии

Вашингтон в данный момент не готов делать выводы о том, кто мог сбить американский беспилотник в небе над Ливией. Об этом заявил в четверг представитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США контр-адмирал ВМС Уильям Бирн, выступая на брифинге для журналистов.

Его спросили, считают ли власти США, что Россия «прямо или косвенно может нести ответственность» за произошедшее. «Мы не готовы приписывать кому-то этот инцидент», — ответил Бирн. Он также отказался предоставить какие-либо детали о случившемся.

7 декабря агентство Reuters сообщило, что Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) считает, что их беспилотник, пропавший в конце ноября в небе над Ливией, мог быть сбит российскими средствами ПВО. В сообщении не указывается, на каком уровне и на основании каких данных были сделаны такие выводы. Приводится лишь высказывание командующего АФРИКОМ Стивена Таунсенда, который в беседе с Reuters озвучил требования вернуть американской стороне обломки сбитого аппарата. По его мнению, управляющие средствами ПВО «не знали о том, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда открыли по нему огонь».

По информации Reuters, официальный представитель командования Кристофер Карни в свою очередь в очередной раз повторил утверждения о якобы находящихся в стране «российских наемниках».(ТАСС)